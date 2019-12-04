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Kayseri Ticaret Borsası
- Sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan işlem gördü
Ekonomi 04.12.2019, 08:47
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,40 1,45Arpa Kg 1,30 1,35Kabak çekirdeği
Kg 17,00 19,00Sucuk
Kg48,60 62,64Pastırma (takım)
Kg81,00 84,60Pastırma (karaparça)
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