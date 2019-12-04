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Kayseri Ticaret Borsası

- Sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan işlem gördü

Ekonomi 04.12.2019, 08:47
Kayseri Ticaret Borsası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,40 1,45Arpa Kg 1,30 1,35Kabak çekirdeği
Kg 17,00 19,00Sucuk
Kg48,60 62,64Pastırma (takım)
Kg81,00 84,60Pastırma (karaparça)
Kg78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg25,50 26,00Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00


#kayseri ticaret borsası #pastırma #sucuk
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