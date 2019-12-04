KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,40 1,45Arpa Kg 1,30 1,35Kabak çekirdeğiKg 17,00 19,00Kg48,60 62,64Pastırma (takım)Kg81,00 84,60Pastırma (karaparça)Kg78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg25,50 26,00Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00