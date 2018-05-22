KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Kayseri Ticaret Borsası
- Borsada karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan işlem gördü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
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