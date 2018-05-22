Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı FiyatKuzu eti (karkas) kg 36,26Dana eti (karkas) kg 26,46Sığır eti (karkas) kg 24,63Arpa kg 0,87