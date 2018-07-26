Kayseri Şeker Fabrikasından çiftçilere 64 milyon liralık ödeme

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikasınca pancar ekimi yapan 14 bin 490 çiftçiye toplam 64 milyon lira avans ödendi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya olmak üzere 6 ilde 21 bölge ve 424 köyde yaklaşık 14 bin 990 çiftçiye 2,5 milyon litre motorin ve 51 milyon lira sulama avansı dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak çiftçiyi namerde değil merde dahi, muhtaç etmemek için gayret ettiklerini belirtti.

Şeker pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçisinin yanında olduklarını aktaran Akay, "Pancar tohumları toprakla buluştup fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilere, gübre, tohum, çapa, sulama, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, söküm, mazot, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında, çiftçilerin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde faizden kurtarma avansı da vermekteyiz." ifadelerini kullandı.