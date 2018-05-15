Kayseri Şeker Fabrikasından çiftçilere 29 milyon liralık ödeme

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine "Faizden Kurtarma Avansı" adı altında 29 milyon lira ödedi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, pancar çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için çiftçilere "Faizden Kurtarma Avansı" verildi.

Kayseri Şeker Fabrikası, 414 bin dekar alanda pancar ekimi yapan sözleşmeli 9 bin 238 çiftçiye toplam 29 milyon lira dağıttı. Verilen avans sayesinde çiftçinin cebinden yaklaşık 3 milyon liranın faiz yoluyla çıkması engellendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, uygulama ile bir, iki yıl içerisinde tüm çiftçilerin faiz yükünden kurtarılmasını amaçladıklarını kaydetti.