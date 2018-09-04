Kayseri Şeker Fabrikası yatırımlara devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikasınca 2018-2019 kampanya dönemindeki yatırımlara devam ediliyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, Kayseri Şeker'in yeni yatırımları kapsamındaki çalışmaları birlikte inceledi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker tarafından 2018-2019 kampanya dönemindeki yatırımlarımız kapsamında yer alan ve yaklaşık 10 milyon liraya mal olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası Big-Bag şeker deposunun 37 bin ton kapasitesi bulunmaktadır. Yapımı devam eden Boğazlıyan Şeker Fabrikası ambalajlama tesisimiz de 12. kampanya dönemine yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Boğazlıyan Şeker Fabrikasına 7 milyon liraya mal olan arıtma tesisi anaerobik tank kapasite artırım inşaatı devam etmektedir. 2 milyon 200 bin liraya mal olan Çandır bölgesi tarım market, bölge tesisi, ofis lojman ve depo inşaatımız hızla devam etmektedir. 8 milyon liraya mal olan ve 20 bin ton kapasiteli Yeşilhisar bölgesi yatay silo inşaatımız da devam etmektedir."