Kayseri OSB'de

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB tarafından kurulan ve sanayicinin gündüz elektrik ihtiyacının yüzde 21,5 karşılayan Güneş Enerji Santrali'nin (GES) otomasyon sisteminin yıl sonunda aktif hale geleceğini, böylece bütün santrallere uzaktan müdahale edilebileceğini belirtti.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, bir süre önce yapılan ek 4 MWp'lik tesisin de devreye alınması ile santralin 55 MWp kapasiteye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesiyle enerji ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Nursaçan, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli yere sahip güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının gün geçtikçe yükseldiğini ifade etti.

Nursaçan, OSB'deki GES'in, faaliyet gösteren firmaların gündüz elektrik ihtiyacının yüzde 21,5'sini karşıladığını, tesisin aynı zamanda 65 bin konutu aydınlatacak kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

GES'in doğaya katkısına da dikkati çeken Nursaçan, şunları kaydetti:

"GES sayesinde yaklaşık 190 bin ağaç kaybı önlendi. 8 milyon metreküp doğalgaz ithalatının da önüne geçildi. 2018 yılı sonunda GES otomasyon sistemimiz aktif hale gelecek olup, bütün santrallerimize uzaktan müdahale edilebilecek. GES tesislerimizde scada sistemlerimizin izlenmesi, araç ve gereçlerin depolanması için yaptığımız GES idari binamız da faaliyete geçti."