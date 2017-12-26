Katı atık miktarı 16,3 milyon tonu buldu

ANKARA (AA) - İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerleri tarafından geçen yıl 16,3 milyon ton atık oluşturuldu ve bu atığın 1,2 milyon tonunun tehlikeli nitelikte olduğu belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri"ni açıkladı.



Buna göre, iş yerleri 2016 yılında 2,3 milyar metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 67,3'ü denizden, yüzde 17,7'si kaynak ve kuyudan, yüzde 4,7'si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, yüzde 4,3'ü barajdan, yüzde 2,1'i akarsudan, yüzde 1,7'si şehir şebekesinden ve yüzde 2,2'si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun yüzde 73,2'si soğutma suyu olarak kullanıldı.

İş yerleri tarafından bu dönemde toplam 1,9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,3'ünün soğutma suyu olduğu belirlendi. Toplam atıksuyun yüzde 79,9'u denize, yüzde 7,1'i akarsuya, yüzde 6,9'u OSB kanalizasyonuna, yüzde 3,1'i şehir kanalizasyonuna, yüzde 3'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.



Alıcı ortamlara deşarj edilen 1,5 milyar metreküp soğutma suyunun 31 milyon metreküpü arıtılırken soğutma suyu haricinde deşarj edilen 393 milyon metreküp atıksuyun ise yüzde 56'sı arıtıldı.

İmalat sanayi iş yerlerinde 2016 yılında 1,2 milyon tonu tehlikeli nitelikte olmak üzere toplam 16,3 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 11,9'u tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 55,1'i satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, yüzde 14,2'si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 3,7'si çöplüklerde bertaraf edildi, yüzde 11,4'ü iş yeri sahasında depolandı, yüzde 2,9'u beraber yakma ya da yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 0,8'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.



Metal ve kimya sektörleri, çekilen suyun yüzde 77,6'sını, deşarj edilen toplam atıksuyun yüzde 81,6'sını, toplam atığın ise yüzde 65,9'unu oluşturdu.