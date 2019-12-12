Kaspersky, 2019'da 24,6 milyon adet tekil zararlı yazılım tespit etti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky web antivirüs çözümünün tespit ettiği tekil zararlı nesnelerin sayısı 2019'da geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 24 milyon 610 bin 126'ya ulaştı.

Kaspersky'nin açıklamasına göre, 2018'de 21 milyon 644 bin adet tekil zararlı nesne (kodlar, açıklar ve çalıştırılabilir dosyalar) tespit edilirken, söz konusu sayı bu yıl 24 milyon 610 bin 126 adede çıktı.

Yaşanan bu artışın ardında, genellikle etik dışı reklamcılar tarafından kullanılan HTML sayfaları ve kodlarının sayısı ve çeşitliliğinin artması yatıyor. Ayrıca, internet üzerinden kredi kartı bilgisi çalan programların sayısındaki dikkati çekici yükseliş de yaşanan toplam artışın sebepleri arasında yer alıyor. Bu programlar saldırganlar tarafından e-ticaret sitelerine yerleştiriliyor ve kullanıcıların kredi kartı verilerini topluyor.

Kaspersky web antivirüs çözümünün tespit ettiği bu tip tekil dosya (kod ve HTML) sayısı yüzde 187 artarak 510 bine ulaştı. Web antivirüs çözümünün bu kategoride tespit ettiği toplam tehdit sayısı da 2019'da yüzde 532 artışla 2 milyon 660 bin oldu.

Kredi kartı bilgisi çalan programlar en sık rastlanan zararlı nesneler listesine 10. sıradan girdi. Yeni arka kapılar ve bankacılık truva atlarının sayısı da sırasıyla yüzde 134 ve yüzde 61 artarak 7 milyon 644 bin ve 740 bin olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Kaspersky web antivirüs çözümünün tespit ettiği tekil zararlı URL sayısı ise 2018'e göre yarı yarıya azalarak 554 milyon 159 binden 273 milyon 782 bine geriledi. Bu değişim, gizli web madencilerindeki büyük azalma nedeniyle gerçekleşti. Kullanıcıların bilgisayarlarında gizlice kripto para birimi üreten programların sayısı da yüzde 59 azalışla 2 milyon 259 bine geriledi.

Web tehditlerinin yüzde 85'i zararlı URL olarak tespit edildi. Bu kategoriye Kaspersky'nin kara listesindeki bağlantılar giriyor. Kara listede açıklara yönlendiren sayfalar, açık ve başka zararlı yazılımlar içeren siteler, botnet komut ve kontrol merkezleri, veri sızdırma siteleri ve benzerleri yer alıyor.





- "Etkisiz hale gelen bazı saldırılardan vazgeçildi"





Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Kaspersky Zararlı Yazılım Araştırmaları Lideri Vyacheslav Zakorzhevsky, çevrim içi saldırıların sayısının yıllardır arttığını ancak 2019'da artık etkisiz hale gelen bazı tür saldırılardan vazgeçildiğini belirterek, net fayda sağlanabilen türlere odaklanıldığını gördüklerini bildirdi.

Kullanıcıların, tehditlerin bilincinde olması ve bunlardan nasıl kaçınacağını öğrenmesi ile kurumların daha sorumlu davranmasının bu durumun en büyük nedenleri arasında yer aldığını vurgulayan Zakorzhevsky, "Madenci yazılımlar, bu duruma en büyük örnek olarak gösterilebilir. Çok karlı olmayan bu programlar kripto para birimlerinin gizli madenciliğe karşı aldığı önlemler nedeniyle de popülerliğini yitirdi. Bu yıl ayrıca sıfır gün açıklarında da artış gözlendi. Bu da ürünlerin saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve açıkların gelişmiş saldırılar için kullanıldığını gösteriyor. Bu eğilim muhtemelen önümüzdeki dönemde de devam edecek." ifadelerini kullandı.





- Güçlü parolalar belirleyin, güncellemeleri yapın





Kaspersky, kişilerin kendilerini koruma altına altına alması için şunları tavsiye etti:

"Bilmediğiniz kaynaklardan gelen şüpheli dosyalara veya eklere dikkat edin ve bunları açmayın. Güvenmediğiniz kaynaklardan uygulama indirip kurmayın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara veya şüpheli gözüken reklamlara tıklamayın. Güçlü parolalar belirleyin ve bunları düzenli olarak değiştirmeyi unutmayın. Güncellemeleri her zaman yapın. Bazı güncellemeler kritik güvenlik sorunlarını çözer. Ofis veya antivirüs yazılımları için güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmanızı isteyen mesajları görmezden gelin. Sistem türünüze ve cihazlarınıza uygun, Kaspersky Internet Security veya Kaspersky Security Cloud gibi sağlam bir güvenlik çözümü kullanın."



