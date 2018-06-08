Karne hediyeleri ve bayram harçlıkları BiP'ten

İSTANBUL (AA) - Kısa bir süre önce mesaj yazma hızıyla para transferi yapabilme olanağını kullanıcılarına sunan BiP, Karne ve bayram heyecanına sayılı günler kala "dijital harçlık" dönemini başlatıyor.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil ödeme sistemi Paycell altyapısını kullanan BiP ile harçlık göndermek oldukça kolay olacak.

Kullanıcılar BiP üzerinden para transferi yapabilmek için, iBAN ya da hesap numarası gibi karmaşık bilgiler kullanmadan, herhangi bir zaman veya mekan kısıtlamasına takılmadan, bir tek telefon numarası ile kolaylıkla para transferi yapabilecek.

BiP kullanıcıları bu yeni özellik sayesinde, sevdiklerine özel günlerde kolaylıkla para gönderip onları şaşırtarak mutlu edebilme şansına erişecek.





- Bayramda pamuk eller BiP’e





Kullanıcılarına yenilikçi çözümleri ve dünyada ilk kez kullanıma geçen özellikleri sunan BiP, yeni nesil "anlık mesajlaşma", "sesli ve görüntülü görüşme" gibi fark yaratan özelliklerinin ardından sunduğu "dijital harçlık" ile Ramazan Bayramı'nda da bayramlaşmanın ilk adresi olacak.

Bu bayramda pamuk eller BiP’e gidecek, sevdiklerine harçlık vermek isteyenler cepten cebe BiP’le dijital harçlık gönderebilecek. BiP'in bu bayramda kullanıcılarına bir başka sürprizi ise mağaza ve internet alışverişlerinde güvenle kullanılan, harcadıkça internet kazandıran alışveriş kartı Paycell Kart'ın bayram boyunca ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak olması.







- BiP'ten 1 GB bayram şekeri





Yurt dışındaki Turkcell’li BiP kullanıcıları, dünyanın neresinde olursa olsun sevdikleriyle ek ücret ödemeden BiP’in 1 GB hediyesi ile iletişimlerine diledikleri gibi devam etme şansı yakalayacak.

Öte yandan uzaktaki sevdikleriyle bayramlaşmak isteyenler, BiP sayesinde ister birebir isterse de aynı anda 6 kişiyle görüntülü olarak görüşebilecek.



BiP ile ilgili daha geniş bilgi için uygulamayı AppStore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek.

