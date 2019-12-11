Karmod'dan İstanbul Yeni Havalimanı'na polis güvenlik kulübeleri

İSTANBUL (AA) - Karmod, İstanbul Yeni Havalimanı’nın giriş kontrol noktalarında kullanılacak polis güvenlik kulübeleri üretti.



Şirket açıklamasına göre, Karmod tarafından özel tasarlanan kulübelerle sürekli rüzgara maruz kalarak görev yapan personelin olumsuzluklardan korunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Ar-Ge Müdürü Mustafa Hacıömer, yeni ürünle açık alanda zor iklim şartlarında görev yapan havalimanı polisine daha konforlu bir ortam sunma adına güzel bir UR-GE çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Marka olarak standart üretimlerin yanı sıra müşterilerinin kullanım amaçlarını iyi anlama ve yerinde gözlemlemenin yeni ürün geliştirmede en önemli yöntem olarak gördüklerini belirten Hacıömer, "Bize İstanbul Havalimanında açık alanda görev yapan polisler için onları rüzgar, yağmur, kar ve güneş gibi farklı hava şartlarında çalışırken olumsuz koşullardan koruyacak bir ürün talebi ulaştı. Ürünü tasarlama öncesi yaptığımız incelemelerde kulübenin iki araç şeridi geçiş çizgisi arasında dar bir alanda kullanılacağını, çift taraflı kontrolde sağ ve sol kolun gelen araçlara işaret verme amacıyla dışarı kolayca çıkartılabilecek şekilde bir tasarım ihtiyacını gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Hacıömer, ilk aşamada temel amaç olarak belirlenen iklim şartları korumasına gözlemleri sonucunda diğer ergonomik kullanım imkanlarını da ekleyerek fonksiyonel bir ürün ortaya çıkardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tasarımda rüzgar gücünü kırma adına ürün genelinde oval bir görünüm sağladık. Çatı kapamasında da yağmur sularının birikmemesi için aynı oval tasarımı devam ettirdik. Ürünü şiddetli rüzgarda sabit kalmasını sağlama adına 4 adet örümcek ayak geliştirdik. Şeffaf malzemeli geniş pencerelerle kontrol noktası gözlemini kolaylaştırdık. Son olarak ürün üzerine uyguladığımız gece görülebilir estetik reflekte folyo uygulamalarıyla fonksiyonel kullanımda güzel bir ürün ortaya çıktı."