Karmod Sudan'da alışveriş çarşısı kurdu

İSTANBUL (AA) - Hızlı kurulumlu yapılarıyla öne çıkan Karmod, Sudan'da kabin ürünleriyle alışveriş çarşısı kurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Karmod tarafından kurulan, Sudan'ın başkenti Hartum'da merkezi bir alanda belediyece işletilecek çarşıda gıdadan hediyelik eşyaya farklı ürünlerin satışı yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, geniş mekan imkanı sunan modüler kabinlerinin son dönemde büfe amaçlı kullanımlar için yurt dışında tercih edildiğine dikkati çekti.



Farklı kullanım amaçları için 50 metrekarelere kadar varan ölçülerde kapalı mekanlar ürettiklerini belirten Yüceer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılarımız üretim tesislerimizde modüler birleşenli olarak hazırlanıyor. Demonte özelliği ile nakliye kolaylığı ve hızlı kurulum avantajına sahip. Türkiye’de daha çok güvenlik bekçi klübesi kullanımıyla tanınan kabinlerimiz dünyanın değişik ülkelerinde çok farklı yapı ihtiyaçları için tercih ediliyor. Market, büfe, stor mağaza kullanımlarının yanı sıra şantiye işçi kamplarında ofis, yatakhane, yemekhane gibi yaşam alanları için alternatif yapı çözümü oluyor. Hatta Kuveyt, Katar gibi Körfez ülkelerinde konut amaçlı da tercih ediliyor.



Hartum’da merkezi bir alanda alışveriş çarşısı olarak kullanılacak projede iki sokakta 270x270 santimetre ölçüde toplam 20 adet kabin dükkan hazırlandı. Proje kendi alanında güzel bir örnek oluşturdu. Özellikle turizm bölgelerimizle Anadolu'daki küçük kasabalarımızda yöresel ürün satışı ve tanıtımlar için bu tarz çarşı konseptleri tercih edilebilir. Bu şekilde belediyelerimiz oldukça düşük bütçelerle çok kısa sürede uzun ömürlü tanıtım alanlarına sahip olabilir."

