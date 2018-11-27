Karayolu 4. Ulusal Kongresi yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yollar Türk Milli Komitesince (YTMK) düzenlenen "Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi" 28-29 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, 2 gün boyunca 5 oturum ve 1 panelin gerçekleştirileceği kongrede, mega projelerden kara yolu ulaştırmasının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonuna ve akıllı ulaşım sistemlerine kadar pek çok konu başlığı, son 4 yılda dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri eşliğinde masaya yatırılarak, irdelenecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un açılışını yapacağı kongrede, ülke kara yolu sisteminin temel taşlarını oluşturan konu başlıkları, alanında uzmanlaşmış akademisyen, bürokrat, iş adamı ve yöneticiler tarafından ele alınarak, geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

KGM'de yapılacak kongre kapsamında, Türkiye'de karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanmasıyla ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerin katıldığı bir sergi de düzenlenecek.

