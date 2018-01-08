Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uzunköprü-Keşan yolunun 28. kilometresindeki (Keşan sanayi kavşağı) köprülü kavşak çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çukurhisar üst geçit köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Ladik-Taşova yolunun 18-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol muhtelif kesimlerde her iki yönde aşamalı olarak trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer istikametlerden veriliyor.