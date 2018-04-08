Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı bağlantı kolunda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) montaj çalışması nedeniyle ulaşım İzmir yönünde gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 9-14 ile 19-24'üncü kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-62'nci kilometrelerinde tretuvar ve drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından veriliyor.

