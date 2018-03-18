Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Bursa çevre otoyolunun 4-9'uncu...