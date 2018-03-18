Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Bursa çevre otoyolunun 4-9'uncu kilometrelerinde (Yalova-Yıldırım ayrımı) üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Balıkesir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım karşı şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39'uncu kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53'üncü kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları kapsamında, Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanıldığından yolun 25-26'ıncı kilometrelerindeki trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 2-12'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.