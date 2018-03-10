Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma soldan iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Yalova-Bursa yolunun Gemlik-Karsak kavşağı arasında Akşemsettin Deniz Otobüsü, İznik Gölü'nden Gemlik Limanı'na taşınacağından, 11 Mart'ta 03.00-18.00 saatlerinde Gemlik ile İznik yol ayrımı (Karsak Kavşağı) arası İstanbul-Bursa gidiş güzergahı ve Karsak Kavşağı ile Gölyaka yol ayrımı bölgesindeki yol tamamen, Bursa-İstanbul gidiş güzergahı ise kısmen trafiğe kapatılacak.

Piraziz-Giresun yolunun 21. kilometresinde (Giresun şehir geçişi hastane mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi imalatları nedeniyle ulaşım 20 Mart'a kadar 07.30-18.00 saatlerinde her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Amasya-Turhal yolunun 67-73. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı (Amasya-Turhal) taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından (Turhal-Amasya) iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 17-18. kilometrelerinde duvar kazı ve imalat çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Kırıkkale istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

