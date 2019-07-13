Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışma tamamlandıktan sonra köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.



Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yapılan viyadük kiriş montajı çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 41-43. kilometrelerindeki köprü bakım çalışması nedeniyle ulaşım yan bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Muğla-Köyceğiz yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 16-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerindeki Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Polatlı-Sivrihisar yolunun 16-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

