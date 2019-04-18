Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 19 Nisan Cuma günü Bursa Batı Çevreyolu'nun Karacabey-Çağlayan kavşakları 12.30-15.30 saatlerinde İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki (Konya-Çankaya kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkiinde yürütülen kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 10-11. kilometrelerine taş düşmesi nedeniyle ulaşım, Muğla iline gidiş yönünde tek şeritten sürdürülüyor.

Bolu-Gerede-Çerkeş yolunun 90. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafik, Gerede-Çerkeş istikametinde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kontrollü olarak izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 45. kilometresindeki Kızılırmak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak devam ediyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımının 34-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.