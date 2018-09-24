Kar Yapı, Edonia Garden'ın kaba inşaatını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Kar Yapı, yap-sat olarak inşa ettiği Edonia Garden projesinde kaba inşaatı tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kar Yapı, yap-sat olarak inşa ettiği Edonia Garden projesinin kaba inşaatını bitirdi ve bir yıl sonra teslimatlara başlamayı planlıyor.

Hazır betondan kirece, agregadan asfalta ve hatta yapı kimyasallarına kadar çok geniş ürün yelpazesiyle inşaat sektörüne üretim yapan Kar Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kar Yapı, İstanbul'daki ilk projesi Edonia Garden'ı ödeme kolaylıklarıyla satışa sunmaya devam ediyor.

Edonia Garden, 10'ar katlı 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Büyüklükleri brüt 62.49 ila 147.41 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor. 3+1 dairelerin 150 metrekare oluşu da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Açık havuz, fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları olacak şekilde planlanan Edonia Garden, iki katlı otopark ve her daireye özel bir araçlık alan imkanıyla da dikkat çekiyor.

Lokasyon ve ulaşım kolaylığıyla da farklılaşan Edonia Garden, merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje, Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 1,5 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 km ve hızlı feribota ise 7 km uzaklıkta bulunuyor. Pendik Hızlı Tren Garı ile Pendik Devlet Hastanesi’ne yakınlığıyla dikkat çeken proje, Pendik Marina, Tuzla Marina ve Marmaray’a da kolay ulaşım sağlayan bir konumda inşa ediliyor.

Proje, yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonuna da birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor.

- "Teslimat bir yıl sonra başlayacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, projeyi arsa payı hariç 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Edonia Garden'da blokların kabası bitti ve inşaatı hızla devam ediyor. Bir yıl sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Pendik Kurtköy'de hayata geçirdiğimiz ilk konut projemiz Edonia Garden bizim prestij projemiz. Yap-sat şeklinde inşa ettiğimiz ve 388 konut ile 12 ticari ünite olarak planladığımız Edonia Garden'ı, uygun şartlarda satışa sunmaya devam ediyoruz. Projemizde daire fiyatları ise peşin ödemede 249 bin liradan başlıyor ve 36 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor."