Kapadokya’yı Haziran ayında 16 bin 791 turist ziyaret etti

Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayından beri kapalı olan ve Haziran ayında açılan müze ve ören yerlerini 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Haziran ayında 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Zelve Ören Yerleri’ni 6 bin 970, Göreme Açık Hava Müzesi’ni 4 bin 251, Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 4 bin 200 turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 Haziran ayında ise 250 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.