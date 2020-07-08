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Kapadokya’yı Haziran ayında 16 bin 791 turist ziyaret etti
KAPADOKYA BÖLGESİNDE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MART AYINDAN BERİ KAPALI OLAN VE HAZİRAN AYINDA AÇILAN MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ 16 BİN 791 YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ.
Ekonomi 08.07.2020, 12:16
Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Haziran ayında 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Zelve Ören Yerleri’ni 6 bin 970, Göreme Açık Hava Müzesi’ni 4 bin 251, Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 4 bin 200 turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 Haziran ayında ise 250 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.