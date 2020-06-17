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Kapadokya Hill Hotel, Kapadokya’da Güvenli Turizm sertifikası alan ilk otel oldu
NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI GÖRE BELDESİNDE HİZMET VEREN KAPADOKYA HİLL HOTEL KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KURALLARI YERİNE GETİRMESİNİN ARDINDAN “GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” ALDI.
Ekonomi 17.06.2020, 10:14
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde hizmet veren Kapadokya Hill Hotel korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kuralları yerine getirmesinin ardından “Güvenli Turizm Sertifikası” aldı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde hizmet veren Kapadokya Hill Hotel, Alman Royalcert firmasının denetimleri sonrasında Kapadokya bölgesinde güvenli turizm sertifikası alan ilk hotel oldu. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının ortak oluşturduğu 150 maddelik sertifika sürecini başarıyla tamamlayan Kapadokya Hill Hotel, bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turistleri beklemeye başladı.