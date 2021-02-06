Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Ocak ayında 42 bin 835 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Ocak ayında 42 bin 650 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi 14 bin 835 ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alırken Zelve ören yerini 10 bin 471, Kaymaklı yeraltı şehrini 9 bin 30 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.