ANTALYA (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Son yıllarda Türkiye'de faizlerin düşmesi, hükümetin istikrar kazanması ve vizyonel yönetim anlayışı insanlarımızın konut alımına yansıdı" dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Elmas, AA muhabirine, inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk ekonomisinde inşaat sektörünün payının son yıllarda ciddi oranda arttığını anlatan Elmas, "İnşaatın dolaylı olarak etkilediği yüzde 30'luk sanayinin üretim kesimi var. Onu da dikkate aldığımızda hizmetler, nakliye kesimi var. Dünya kadar bir ekosistemi etkiliyor inşaat." diye konuştu.

Elmas, inşaatın Türk ekonomisi için önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, "Türk insanı inşaat sektöründe çok güçlü. Dünyada söz sahibi olduğumuz birkaç tane sektörden bir tanesi inşaat sektörü. Ciddi anlamda yurt dışında iş yapan firmalarımız müteahhit arkadaşlarımız var. Altyapıdan konut yapılarına, özellikli yapılardan her türlü faaliyeti dünyanın her tarafında gerçekleştiriyor meslektaşlarımız." şeklinde konuştu.

Son yıllarda konut talebinde artış olduğunu dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"Son yıllarda Türkiye'de faizlerin düşmesi, hükümetin istikrar kazanması ve vizyonel yönetim anlayışı insanlarımızın konut alımına olumlu yansıdı. Genç nüfusumuz, 30 yaş ortalama grubumuz, yeni evliliklerle beraber ciddi bir konut talebi de oluşturdu. Faizleri düşürüp, erişimi de sağlayabildiğimizde ciddi anlamda artış oluyor. Bu da son 15 yılda inşaat sektörünü çok büyüttü. Şimdi kamu bankalarının verdiği destekle hareket başladı. İlgiden memnunuz, hedeflerimizi aştık. 15 Haziran'a kadar insanlarımız bu fırsatı değerlendirsin.

Elmas, konut sektörünün önümüzdeki dönemde ciddi anlamda canlanmasını beklediklerini kaydetti.

Antalya'da yürütülen projeler

Sur Yapı'nın Antalya'da yürütülen Kepez ve Santral mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesine de değinen Elmas, projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip olduğunu anlattı.

Projede 3 bin 267 hak sahibinin olduğunu hatırlatan Elmas, şöyle devam etti:

"Caddeleri, sosyal donatı alanları, camileri, okulları, 157 bin metrekare alanda büyük kent parkı, kent tramvayına entegre edilmiş büyük bir şehir projesi ortaya çıkıyor. Örnek bir şehirleşme çalışması yaptık. Türkiye'deki, belki dünyadaki birçok kentsel dönüşüm uygulamalarına örnek teşkil edecek. Hem bu büyüklükte çalışma hem de bu kadar çok hak sahibinin olduğu bir alan yok. Bu proje Türkiye'de ilk, bundan sonraki kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek teşkil edecek. İçinde 17 bin civarında konut olacak. Ofisler var, dükkanlar, alışveriş merkezi, okullar, camiler var. Bu tek başına bir konut projesi değil, şehir dokusu. Burada bir şehir inşaa ediyoruz."

Elmas, ilk etapta 6 bin 500 konutu yaparak teslim edeceklerini ifade etti.

Projenin tamamının 8 milyar liralık büyüklükte olduğuna değinen Elmas, "8 yıllık projeksiyonumuz var. Yıllık 1 milyar liralık iş hacminin doğacağını düşünüyoruz. Bin 200 kişi şantiyemizde çalışıyor. Dışarıdan hizmet verenler var, dolaylı hizmet de yüksek. Antalya'da her yıl 1 milyar liralık hacim oluşturacağız. 5 bin kişilik de istihdam oluşturmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.