Kale Grubu'ndan dijital dönüşüme 15 milyon dolarlık yatırım

ÇANAKKALE (AA) - Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, "Kale Grubu olarak, dijital dönüşümle ilgili önemli yatırımlar yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. 3 senelik programda 15 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Bunun çok önemli bir ayağını 2018 sonunda bitirmiş olacağız." dedi.

Gedik, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik fabrikasında düzenlediği basın toplantısında, bu seneyi 60 milyon lira yatırımla bitireceklerini, 2019'da da yatırım miktarının bundan daha az olmayacağını belirterek, bugüne kadar toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kale Grubu olarak, dijital dönüşümle ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna devam edeceklerini aktaran Gedik, şunları kaydetti:

"2017 yılının sonunda başladık ve 3 senelik programda 15 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Bunun çok önemli bir ayağını 2018 sonunda bitirmiş olacağız. Kale Grubu'nun tümünde olan bir değişim bu...

Sosyal medya, daha hızlı ve çevik olmayı gerektiriyor. Artık tüketicilerin karşılaştırma olanakları sonsuz. Bu anlamda bütün şirketler iyi olmak zorunda. Hem beğeniyi karşılamanız lazım hem de o beğeninin karşılığındaki ihtiyacı; hem ürün hem de hizmetle ulaştırıyor olmanız lazım. Sosyal medya bizi zorluyor ama zorlanmak güzel."

Teknoloji, tasarım ve insana verdikleri önem, yaptıkları yatırımlara değinen Gedik, teknoloji alanında yaptıkları yatırımlarla Türkiye'deki liderliği elinde tutan, gerekli yatırımları zamanında yaparak bayrağı kimseye bırakmayan bir şirket olduklarını söyledi.



Kaleseramik'te 1957'de başlayan yatırımların bugün de devam ettiğini dile getiren Gedik, şu anda dünyanın ilk 20 kapasitesi içinde olduklarını, Türkiye'nin ise en büyük üreticisi haline geldiklerini bildirdi.

Gedik, bugün Kaleseramik'in, seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibinin 2 katı büyüklüğünde olduğuna işaret ederek, "Yüzde 28’lik pazar payıyla lider konumdayız. Toplam banyo ürünleri olarak baktığımızda ise yaklaşık yüzde 17'lik pazar payına sahibiz ve en yakın rakibimizin yaklaşık 2 puan üstünde yer alıyoruz." dedi.







- "Yenilikçi ürünlerde kilogram başı ihracat değeri, diğerinin 2 katı"





Okan Gedik, üretim yaparken nitelikli ve katma değerli üretimin önemli olduğunu, bu kapsamda 2010'lu senelerin başından beri bakanlık onaylı Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu anlattı.

Kaleseramik olarak, yaptıkları farklı ürünlerle anılmak istediklerini ifade eden Gedik, bu kapsamda hayata geçirdikleri inovatif ürünlere ilişkin bilgi verdi. Gedik, Ar-Ge merkezinde ürettikleri Kalesinterflex'i yaklaşık 10-11 senedir ürettiklerini, seramikle özdeşleşemeyecek bir özellikle birleştirdikleri bu ürüne esneklik özelliği de kazandırdıklarını söyledi.

Gedik, yenilikçi ürünlerde kilogram başı ihracat değerinin, brüt marj olarak diğerinin 2 katı olduğunu belirterek, "2016 ve 2017 yılları içinde son yaptığımız yatırımlarla hem klasik üretimlerle ilgili hem de sinterflex dediğimiz, yeni teknolojik ürünle ilgili 2 senede 150 milyon liralık bir yatırımı tamamladık." dedi.





- "Çin'e toplam ihracatımız 2,7 milyon dolar"

Kaleseramik Genel Müdürü Gedik, Kalesinterflex ürününde oldukça büyük ebatlar üretmeyi gerçekleştirdiklerini, yüksek binaların cephe kaplamasında kullanılır hale getirdikleri bu ürünün kullanım alanının çok genişlediğini ve çevreye önemli katkıları olan ürünün ihracatında önemli gelişmeler yaşadıklarını anlattı.

Gedik, devamla şunları kaydetti:

"Bu bahsettiğim teknolojik ürünü ağırlıklı olarak Çin'e ihraç ediyoruz. Çin'e toplam ihracatımız 2,7 milyon dolar. Tüm bölgeleri düşündüğümüzde seneyi 82 milyon dolar ihracatla bitireceğiz. Gelecek sene ihracat hedefimiz ise 100 milyon doları aşmak. 2017 yılı sonu itibarıyla ihracatımızın toplam gelirimizin içindeki payı yüzde 33 civarında. 2019'daki hedefimiz yüzde 40'ın üzerine çıkarmak. Bu doğrultuda attığımız stratejik adımlarla ABD, İngiltere ve Almanya’ya ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, spesifik bazı kanallarla Çin'i, özellikle hedef ülke olarak seçtik. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Afrika pazarlarına kadar 100 ülkedeki 400'ü aşkın ihracat noktasında Kale markalı ürünlerimiz satılıyor."

İhracat alanında büyümenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Gedik, Türkiye'nin ilk seramik karo ihracatını 1960 yılında yapan bir şirket olarak, bu alanda başarıyla ilerlediklerini söyledi.





- "Nem kontrolü sağlayan, nemi regüle eden karolar üzerinde çalışıyoruz"





Okan Gedik, bütün vitrifiye ürünlerde antibakteriyel kaplamalar bulunduğunu, farklı özellikli ürünleri de geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, yeni ürünlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Nem kontrolü sağlayan, nemi regüle eden karolar üzerinde çalışıyoruz. Her alanda teknolojiyi en üst noktada kullanıyoruz. İlk kez UNICERA 2019'da tanıtmaya hazırlanıyoruz. Kaleseramik'in 'İnovatif Çevre Dostu Ürün' kategorisinde ikincilik ödülü aldığı nem kontrollü karolar; havadaki nem oranı yüzde 70'in üzerine çıktığında nemi içine alma, nem oranı yüzde 40'ın altına düştüğünde ise içine aldığı nemi ortama verme özelliğine sahip.

Günümüzde seramiklerin; banyo, mutfak gibi bilinen kullanım alanlarının yanı sıra artık salon, odalar, ofisler ve otel odalarında kullanımı hedefleniyor. İnsanlar için yüzde 40-70 arasında seyreden ideal nem oranı, yüzde 70'in üstüne çıktığında mantar ve küf ile zararlı mikroorganizmaların daha fazla üremesine yol açtığından insan sağlığını tehdit ediyor."

Artık evlerde, sağlık kurumlarında ve birçok mekanda sağlık açısından farklı tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gedik, nem kontrollü karolarla, sektöre son derece iddialı ve yenilikçi bir ürün daha sunacaklarını kaydetti.

Gedik, sadece küçük bir alanda kullanılması ile birlikte ortamın havasını temizleyecek üründe, tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.





- "İnsanların yeni ev almaktansa evini yenilemeye gittiğini görüyoruz"





Kaleseramik Genel Müdürü Gedik, perakende pazarının yükselişte olduğunu ifade ederek, sektöre yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"İç piyasada iki önemli kanalımız var. Birincisi, 'perakende' dediğimiz, yenileme pazarı... İkincisi, yeni projeler, inşaatlar... Son dönemde yeni inşaatlarla ilgili talepte düşüş görüyoruz. Perakende tarafının ise daha hareketli hale geldiğini, insanların yeni ev almaktansa evini yenilemeye gittiğini görüyoruz. Bu da açıkçası bizim diğer kanaldaki satışlarımızı etkiliyor.

Perakende pazarı, 2018'in ilk 6 ayında yüzde 12 büyüdü. Kurumsal pazarda yaşanan daralmanın aksine 2019'da perakende pazarının daha da artacağını öngörüyoruz. Türkiye'de toplam pazara seramik ve vitrifiye-banyo ürünleri olarak baktığımızda, 3,1 milyar liralık bir pazar söz konusu. Bu pazarda perakende ağırlığı ise yüzde 60 seviyesinde. Önümüzdeki süreçte pazarda perakendeye kayan yönelim olacak."





- "Doğal gaz girdi maliyetinde, TL bazında yüzde 100'e yakın artış yaşandı"





Okan Gedik, doğal gaz girdi maliyetinde ocak ayından bu yana bakıldığında, TL bazında yüzde 100'e yakın artış yaşandığını, artan maliyetlerden dolayı fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kalsalar da artışın yüzde 100'ünü kesinlikle fiyatlara yansıtmadıklarını, kendi marjları ile ilgili yapabilecekleri indirimleri yaptıklarını söyledi.

Son dönemde sektörün maliyet baskısı altında olduğunu belirten Gedik, şöyle devam etti:

"Bu maliyet baskısı, kar marjlarının çok da yüksek olmadığı bir alanda hepimizi daha titiz, daha verimli olmaya yönlendiriyor. Rekabetin izin verdiği ölçüde bir miktar fiyatlarımızı dengelemek durumunda kalıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi içimizde verimlilik ve tasarruf çalışmalarıyla ve gerekirse kendi marjlarımızla fedakarlık yaparak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz.

İstihdam konusunda da istikrarlı bir çizgide ilerliyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte daha çok çalışmak ve üretmek için görevimizin başındayız. Çanakkale Çan, Yerköy fabrikalarımız, mağaza ve bölge müdürlüklerimizin yanı sıra İstanbul ve İtalya’da toplam 3 bin 324 kişi görev yapıyor. Önümüzdeki dönemde verimliliğe daha çok odaklanacağız ve kendi süreçlerimizi daha iyi, daha rekabetçi tutmak için maksimum çabayı göstereceğiz."

Gedik, içinde bulunulan sürece katkı amacıyla daha önce başlattıkları yüzde 40'a varan indirim kampanyasını sene sonuna kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Kaleseramik'in 30 milyon liralık yatırımla Çan'da kurduğu Kaleseramik Ar-Ge Merkezi hakkında da bilgi veren Gedik, şu anda cirolarının yüzde 2,2'sini Ar-Ge'ye ayırdıklarını, gelecek 1-2 sene içinde bu payı yüzde 3'e çıkarmak istediklerini söyledi.