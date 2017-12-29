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Jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Manisa Valiliğince, kentteki 21 jeotermal saha "açık teklif usulü" ile kiraya verilecek.Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna...

29 Aralık 2017 Cuma 09:04
Jeotermal saha ihaleleri
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ANKARA (AA) - Manisa Valiliğince, kentteki 21 jeotermal saha "açık teklif usulü" ile kiraya verilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Salihli'de 5, Saruhanlı'da 4, Gölmarmara'da 3, Akhisar, Alaşehir ve Sarıgöl'de 2'şer, Kula, Demirci ve Şehzadeler'de 1'er jeotermal kaynak ruhsatlı saha ihaleyle kiraya verilecek.

Muhammen bedelleri 29 bin 558 lira ile 286 bin 11 lira arasında, büyüklükleri ise 851 hektarla 4 bin 999 hektar arasında değişen sahalar 3 yıllığına kiralanacak.

İhale, 10 Ocak 2018 tarihinde saat 10.00'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.


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Jeotermal Saha IhaleManisa ValiliğiResmi Gazete
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