Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.



Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki 4 bin 731 hektarlık bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulü ile 3 yıllığına ihale edilecek.



Tahmini bedeli 600 bin lira, geçici teminat bedeli 18 bin lira olan sahanın ihalesi, 12 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.