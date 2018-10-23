Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.



Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bin 868,96 hektarlık alana sahip bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.



Muhammen bedeli 42 bin 157,94 lira, geçici teminat bedeli ise bin 264,74 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 6 Kasım Salı günü saat 10.15'de, Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacak.



İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar teslim edebilecek.



Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanında, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Diyarbakır ve Mardin illerinde sahip olduğu 6 petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol için işletme ruhsatı almak amacıyla başvuruda bulunduğu duyuruldu.