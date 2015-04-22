Japon Heyet Organik Zeytinyağı Fabrikasına Hayran Kaldı

Kilizi Entegre Organik Zeytin Yağı Tesisleri’nde incelemede bulunan Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Genel Direktörü Başdanışmanı Kırsal Kalkınma Bölümü Başkanı Motomura Tomochika ve beraberindeki heyet, organik zeytin yağı fabrikasına hayran kaldı.JICA Genel Direktörü Başdanışmanı Kırsal Kalkınma Bölümü Başkanı Motomura Tomochika, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği’nin mali katkıları ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyünde hizmete açılan Kilizi Entegre Organik Zeytin Yağı Tesisleri’nde, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu.Japon heyete Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları eşlik etti. Tesisi gezen Motomura Tomochika ile beraberindeki heyet, zeytinin toplanmasından yağ haline gelişine kadar olan süreci inceledi. Polat ile Kadıoğlu, Japon heyete fabrikayı gezdirerek geniş bilgi verirken, Tomochika ile beraberindeki heyet son teknoloji ile yapılan fabrikaya hayran kaldı.JICA Genel Direktörü Başdanışmanı Kırsal Kalkınma Bölümü Başkanı Motomura Tomochika, TRC1, TRC2 bölgedeki tarım ürünlerinin katma değerinin attırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesi için proje kapsamında Kilis’e geldiklerini ifade ederek, “Öncelikle TRC1, TRC2 bölgedeki tarım ürünlerinin önemli özel ürünler olduğunu duymuştuk. Bu ürünler içerisinde Antep fıstığı çok büyük öneme sahiptir. Bununla ilgili bilgi sahibiyiz. Burada üretilen zeytin yağına geldiğimiz zaman, Kilis’teki zeytin yağının asit seviyesi düşük ve kalitesinin yüksek olduğuna dair bilgiler aldık. Biz de rekabet gücünün geliştirilmesini ve katma değerinin arttırılmasında neler yapabiliriz, onunla alakalı düşünmeye devam edeceğiz. Japonya’da rekabet gücünü, katma değerin attırmak için bölgesel markalaşma çalışmalarını yürütüyoruz. Bölgesel markalaşmanın ne olduğunu söyleyecek olursak, üreticinin kendi ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırılmasıdır" dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği’ne ait fabrikanın yüzde 90 oranında hibe desteği ile kurulduğunu ifade ederek, "Hibeyi veren kuruluşlar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNHCR, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği’nin mali katkıları ve UNDP’nin teknik destek verdiler. Yüzde 90’ı hibe ile kuruldu. Organik zeytin üreticileri, ürünlerini yağ haline getirip, bizzat kendi elleri ile satışını yapmaktadır. Böylece aracı kuruluşları aradan çıkarmış oluyorlar. Direk çiftçiden satışa sunulacak bir fabrika, bu açıdan çok önemli buluyoruz. Bölgemizin Kilis’e has zeytinyağı çeşidi, özel bir yağı var. Asidi düşük, aroması oldukça farklı, organik olarak değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bizim de desteğimizle çiftçilerimizin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Kilis’te bir hazine olduğunun farkına varılmasından sonra yurt içi ve yurt dışından büyük destek aldıklarını ifade ederek, “Halkın ekonomik durumunun yükseltilmesi için başta UNHCR olmak üzere GAP, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kilis Valiliği’nin desteği ile 4 milyon TL değerinde bir tesise sahip olduk. Birliğimiz zeytin üreticisinin kalkınmasında en büyük ayağıdır. Kilislilerin iki gelir kaynağı var, biri zeytin, ikincisi kara üzümdür. Çiftçilerimizin yüzde 50’si bununla geçiniyor. Zeytin yağımıza ilgi çok büyük, ABD’den iki firma, Romanya, İsrail’den de talep var. Bu fabrika olmamış olsa bu Japonlar buraya gelir mi? İlimize de büyük katkı sağlayacaklar. Ülkelerine gittikleri zaman çiftçimizi, zeytinimizi anlatacaklar" dedi.