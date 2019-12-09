Jabra'nın yeni bluetooth kulaklığı Elite 75T ilk kez n11.com'da

İSTANBUL(AA) - Jabra'nın, aktif yaşam tarzını benimseyen mobilite tutkunları için geliştirdiği yeni nesil Bluetooth kulaklığı Elite 75T, ilk kez e-ticaret platformu n11.com'da satışa sunuldu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, kulaktan düşmeyen özel tasarımıyla spor tutkunlarının yanı sıra işi gereği yolda ve telefon başında olan kullanıcılar için de kolaylık sağlayan Jabra Elite 75T, sahip olduğu özelliklerle aktif yaşam tarzını benimseyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Çevredeki tüm rahatsız edici gürültüleri filtreleyip 4 mikrofonlu gelişmiş arama teknolojisi sayesinde her telefon görüşmesini kablosuz "harika" bir deneyime dönüştüren ürün, gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Tek şarj ile 7,5 saate kadar, toplamda ise 28 saate kadar batarya süresi sunan Jabra Elite 75T, hızlı şarj etme özelliği sayesinde 15 dakikada bir saate kadar batarya süresi kazandırıyor.

Jabra'nın 4'üncü nesil kablosuz teknolojisi ile geliştirilen ürün, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle her arama ve müzikte üstün ses kalitesi sağlıyor. Jabra Elite 75T, IP55 koruma derecesiyle de gün içerisinde karşılaşılabilecek tüm koşullara meydan okuyor. Toza ve düşük basınçla kesintisiz olarak püskürtülen suya karşı dayanıklı olarak üretilen ürün, tek tuşla Alexa, Siri veya Google Asistan ile bağlantı kurarak bu sayede randevu oluşturulmasına, etkinliklerin öğrenilmesine veya mesajların sesli okunmasına olanak tanıyor.

Jabra Elite 75T, Sound+ uygulamasıyla ses deneyimini kişiselleştirme olanağıyla da ön plana çıkıyor. Sound+ uygulamasıyla kullanıcılar kendi sesli asistanını seçme, ses frekansını düzenleme, müzik profillerini kişiselleştirme, dışarıdan gelen sesin derecesini ayarlama (HearThrough), aramaları organize etme ve pil ömrünü takip etme gibi birçok özelliğe kavuşuyor.

Türkiye'de ilk kez n11.com'da yer alan Jabra Elite 75T, 1.099 liradan satışa sunuldu.