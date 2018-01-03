İzocam'ın faaliyet raporuna Galaxy Awards'tan ödül

İSTANBUL (AA) - İzocam'ın 2016 yılı faaliyet raporu, Galaxy Awards tarafından yapılan değerlendirmede "Mansiyon Ödülü"ne layık görüldü.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam'ın kreatif ajansı Crenaworks tarafından tasarlanan 2016 yılı faaliyet raporu, Galaxy Awards tarafından önemli bir ödüle layık görüldü. "Konforu yaşayan bilir” sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan rapor, "Design-Bound Publications" (Dizayn-Bağlı Yayınlar) kategorisinde, "Covers-Annual Reports: Artistic/Illustrations" (Kapak-Yıllık Raporlar: Sanatsal/Çizim) başlığı altında "Honors (Mansiyon) Ödülü"nü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, raporu, konseptlerine uygun doğru, etkin ve akıcı bir içerik oluşturmak ve bu içeriği uygun bir tasarımla sunmak hedefiyle hazırladıklarını belirtti.

"Bir Bakışta İzocam", "Değerlendirmeler", "Faaliyetlerimiz" ve "Kurumsal Yönetim" olmak üzere dört başlık belirlediklerini bildiren Gökçe, bu başlıkları en iyi anlatacak tasarım üzerine yoğunlaştıklarını, özverili ve dikkatli çalışmalarının da başarıyı getirdiğini vurguladı.

Gökçe, raporda kullanılan özel tekniklere ilişkin şunları kaydetti:

"Raporumuzun sunumunda dış alanda yalıtımın değerini anlatan 'foamboard' kullandık. Bu teknik aracılığıyla yalıtımın İzocam’dan başladığı mesajını vermeyi hedefledik. Ayrıca raporumuzda geri dönüşümlü kağıt kullandık. Tasarım konseptini geliştirirken ise raporumuzun iç sayfalarında kullandığımız bar ve rasyo barları, yalıtım malzemesi olan 'ikon' ve 'piktogram'lardan oluşturduk. Böylece kurumsal ve çevreci yaklaşımımızı, sürdürülebilirlik özelliğiyle anlatmış olduk."















