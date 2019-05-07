İzocam'dan fırın yenilemeye 3 milyon avroluk yatırım

İSTANBUL (AA) - İzocam'ın, 3 milyon avroluk yatırımla yenilediği Dilovası Taşyünü Tesisi'ndeki "Doğa III" fırını üretime başladı.

İzocam'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşyünü Tesisi'nde fırın yenileme süreci 6 haftada tamamlandı. 3 milyon avroluk yatırımla yenilenen "Doğa III" 8 Nisan'da ateşlenirken, yeni fırında üretim 19 Nisan'da başladı.

Bugüne kadar 393 bin ton üretim yapan Doğa II fırını gibi, Doğa III fırını da üretkenliği ile Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan yapılan yeni fırın yatırımı ile daha iyi kalitede ürünleri daha güvenli şekilde üreteceklerini belirterek, "Uzmanların danışmanlığında, modern şartlarla yapılan fırın yenileme süreci bize farklı üretim hatlarına geçişte kolaylık sağlayarak çevik bir üretim süreci sağlayacak. Böylece müşterilerimize daha yakın hareket ederek onların beklentilerine daha iyi cevap verme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 61 bin 291 metrekarelik alana sahip olan İzocam Dilovası tesisinde TSE standartlarına uygun olarak yıllık 75 bin ton kapasiteli ısı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği sağlayan Taşyünü üretimi gerçekleşiyor.