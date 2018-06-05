İzocam, çevre dostu yeni ürünleriyle yalıtım ihtiyaçlarına çözüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - İzocam, çevre dostu yeni ürünleriyle her türlü yalıtım ihtiyacına çözüm sunuyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Çevreyi korumaya katkı sağlayan ürünler geliştiren ve bu konudaki bilinçlenmeyi çok önemseyen İzocam, doğru malzeme ile yapılan yalıtım uygulamalarıyla enerji tüketiminin düşürülebileceğini vurguluyor.

Türkiye'de yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesinde öncü bir rol üstlenen İzocam, yalıtım, enerji tasarrufu ve çevre koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik veriyor.

İzocam bu yıl sektöre çevre dostu 3 yeni ürün kazandırdı. İzocam, mineral yün ailesine katılan ürünlerden yeni cephe levhası, ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliğinin yanı sıra mimarların cephe çözümlerine tasarım esnekliği sunuyor. Endüstriyel binalara yönelik 2 yeni endüstriyel bina levhası ise ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamasının yanında hafifliği sayesinde yerinde yapılan uygulamalarda büyük bir kolaylık sunuyor.

53 yıllık tecrübesiyle yalıtım ürünleri tasarlayan, üreten ve kullanıma sunan İzocam, bu süre boyunca 200 milyon ton petrole eş değer (TEP) enerji tasarrufunun gerçekleşmesinde katkıda bulundu.

İzocam, doğru yalıtım uygulamaları sayesinde enerji giderlerinin azalacağını, buna bağlı olarak da karbon salımlarının önemli ölçüde düşeceğini vurguluyor. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek adına çalışmalar yürüten İzocam, çevre dostu ürünler geliştirerek tesislerinde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektörüne karşı üzerine düşen görevi yerine getiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, çevreye saygı konusunda İzocam'daki çevre dostu üretim yöntemlerini hayata geçirdiklerini ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmeye odaklandıklarını, bunun en güzel örneklerinin, tüm tesislerinde uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi olduğunu bildirdi.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin yanı sıra bu alandaki kalite belgeleri ve sertifikasyonlara da önem veriyoruz. Tüm tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz. Yine tüm ürünlerimiz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ne sahip tesislerde üretiliyor. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yaptığımız çalışmalarla enerji kullanımında iyileştirme ve birim üretim başına tüketilen enerji miktarının azaltılmasını amaçlıyoruz. Enerji yönetimi için sistem oluştururken, aynı zamanda sera gazı salımlarının azaltılması hedefimizi de koruyoruz.

Taş yünü ve Cam yünü ürünlerimiz için sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikası bulunuyor. Isı yalıtım malzemeleri üreticileri içinde EUCEB belgesini ilk alan kuruluş olduk. İzocam cam yünü şilteleri, AB ülkesinin ulusal emisyon limitlerine uygunluk belgesi olan Eurofins Gold belgesine sahiptir. 2015'den beri cam yünü ve taş yünü ürünlerimiz için EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgemiz bulunuyor. LEED, BREAM ve benzeri yeşil bina sertifikasyon değerlendirmesinde projenin ek puan almasını sağlayan EPD Belgesi’ne Türkiye’de ısı yalıtım malzemeleri üreticileri içinde sahip olan ilk kuruluş olduk ve sektöre bu anlamda da öncülük ettik. EPD belgesi, ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlıyor."

Gelecekte de sürdürülebilir ve çevreci ürünleri ile örnek ve öncü olmaya devam edeceklerini bildiren Gökçe, gelecek yıllarda sektörün gündemini daha düşük ısı iletim katsayısına sahip, enerji verimliliği çok daha yüksek, çevre dostu ürünlerin dolduracağını belirtti.

Ürünlerinin içermesi gereken özellikler arasında önceliklerinin "çevre dostu olması" olduğunu vurgulayan Gökçe, "Geçtiğimiz bir yılda İzocam mineral yün ailesine bu özelliklere sahip 3 yeni ürün katıldı. İzocam yeni cephe levhası ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamasının yanında mimarların cephe çözümlerine tasarım esnekliği sunuyor. Endüstriyel binalar için geliştirdiğimiz 2 yeni ürün, İzocam endüstriyel bina levhası ve İzocam endüstriyel bina levhası R+ ürünlerimiz ise ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamasının yanında hafifliği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve yerinde yapılan uygulamalar sırasında uygulayıcılara büyük bir kolaylık sunuyor."