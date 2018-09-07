İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 87. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) geçen yıl 1,2 milyon ziyaretçinin katıldığını, bu yıl teknoloji teması sayesinde özellikle gençlerden daha fazla katılım beklediklerini söyledi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) açılışı öncesi, kentteki bir otelde 27 ülkeden fuar heyetlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakanı Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin ilk ticaret fuarı olan İEF'nin bu yıl 21 ülkeden diplomatik temsil olmak üzere 27 ülkeden heyetlerin katılımıyla açılacağını, fuarın başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucularının vizyonunu gösterdiğini belirtti.

"İzmir Enternasyonal Fuarı'nın mirasına çok önem veriyoruz." diyen Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için iş birliği yaptığımız ülkeler, dostlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte gayret sarfediyoruz. İzmir'de 87 yıl boyunca devam eden fuar boyunca Anadolu insanının kültürü, bereketi dünyadan katılımcılarla buluşmuştur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana 87 yıldır olduğu gibi bu yıl da bu buluşma devam edecektir. Geçen sene 1,2 milyon ziyaretçi katılmıştır bu fuara. Bu, Türkiye'de en yüksek katılımcısı olan fuarıdır. Bu sene katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Özellikle teknoloji odaklı projeler olduğu için gençlerimizin çok daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz."

Sırbistan'daki yol projesi

Bu yıl partner ülkenin Sırbistan olduğunu, bu katılımla iki ülke arasındaki bağların derinliğinin pekiştirildiğini dile getiren Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu ilişkiye özel önem veriyor. Kendileri Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki otoyolun yapımında bizleri de görevlendirmiş bulunmaktadır. Otoyolun finansmanında biz de Eximbank olarak devrede olacağız." dedi.

"Hayatımda özel bir önemi var"

Bu yıl fuarın temasının teknoloji olduğuna, 21. yüzyıl teknolojilerinin artık küresel ekonomiyi yapılandırdığına, Türkiye'nin de ana oyun kurucular arasında yer almak üzere yenilikçi proje politikalar geliştirdiğine işaret eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir tarihsel olarak Anadolu'nun buluşma noktası olmuştur, İEF de Türkiye'nin buluşma noktası. Benim hayatımda da özel bir önemi var İzmir'in. Çünkü çocukluğumda babam her sene bizi İzmir Fuarı'na getirirdi. Pek anlamazdık ama tüm stantları dolaşırdık. Konserlere giderdik. O zaman Zeki Müren konserleri olurdu. Onlar da çok severdi. Biz de giderdik ama uyurduk konserde. Lunaparka giderdik. Benim için çok anlamı var İzmir Fuarı'nın. Bu vesileyle babamı da bir kez daha rahmetle anmak istiyorum."

"Bağlarımız çok güçlü"

Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic ise İzmir'e ilk defa geldiğini ve çok sevdiğini söyledi.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ortak bağların çok güçlü olduğunu vurgulayan Sarcevic, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda ne kadar gelişmiş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu sadece Sırbistan değil, bütün Balkan coğrafyasında hissedilen bir güç. Türkiye ile Sırbistan arasında çok güzel bir ekonomik ilişki var. Özellikle serbest ticaret anlaşmasıyla her gün artarak devam eden ilişkilerimiz iki ülke için çok olumlu. Günümüzde ekonomik ve ticari olarak devam etmemizin sebebi imzaladığımız anlaşmalardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den yatırımcıların Sırbistan'da büyük işler başardığını dile getiren Sarcevic, "Hem otomobil hem tekstil, altyapı bakımından olumlu gelişmeler kaydedildi. Özellikle eğitim alanında da Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. Türk vatandaşlar için vize muafiyeti uyguladıklarını belirten Sarcevic, Sırbitan'ı ziyaret eden yabancı turistlerde Türkiye'nin 2. olduğunu kaydetti." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir'in tarihsel olarak bir fuar kenti olduğunu, İzmir Fuarı'nın tarihsel mirasını geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Vali Erol Ayyıldız da yabancı heyetlerin fuarda verimli iş birliği ve anlaşmalara imza atmalarını temenni ettiğini dile getirdi.

Toplantı sonrası 27 ülkeden heyetlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Toplantının ardından Bakan Pekcan, bazı yabancı delegasyon temsilcileriyle ikili görüşme yaptı.