İvedik OSB'den mesleki eğitime destek

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) yönetimi, sanayicilerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin öğrenci kapasiteli teknik lise inşa edecek.

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'lerde istihdam edilecek bireylerin mesleki gelişimlerinin önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda İvedik Mesleki Teknik Lisesi projesini hayata geçireceklerini dile getiren Gültekin, "Projeyi 2020 yılına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Projeyi OSB'lerin eğitim alanındaki iyi uygulamalarının yaygınlaşması ve sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştireceklerini ifade eden Gültekin, projeyle güncel teknolojinin takibi ve kullanımıyla iş gücünün piyasaya hızlı ve etkili şekilde entegre olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Gültekin, projeyi geliştirirken İzmir-Atatürk, Manisa ve Çerkezköy OSB'lerindeki meslek liselerini yerinde incelediklerini de belirtti.

- "İşveren nitelikli eleman bulamıyor"

İşverenlerin nitelikli eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Gültekin, "Yeni meslek lisesi açılırken, alan ve dallar belirlenmeden önce bu uygulamalardan etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalı. Uygulanan eğitim programları çağın, çevrenin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hazırlanmalı, sürekli güncellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek öğrenimin tek çare olarak görülmesi ve mesleki eğitimin itibarının zedelenmesinin sanayide nitelikli eleman bulmayı zorlaştıran bir diğer etken olduğunu anlatan Gültekin, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile eğitim sistemi arasındaki bağın kopuk olduğunu ifade etti.

- 2 bin öğrenci kapasiteli olacak

İvedik OSB Meslek Lisesi'nin özelliklerinden bahseden Gültekin, ilk dört yıl 500'er öğrenci olmak üzere toplamda 2 bin öğrenci kapasiteli bir okul planlandığını, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun da kampus içinde yer alacağını bildirdi.

Gültekin, sanayici-öğrenci eşleştirme programları, mülakat yöntemiyle öğrenci alımı, bölümlerin kısa, orta ve uzun vade ihtiyaçlara göre belirlenerek sadece öğrencilere değil, mevcut personellere yönelik de mesleki eğitim programları düzenlenmesinin açacakları eğitim-öğretim kurumunun özelliklerinden olduğunu sözlerine ekledi.











