İTO'ya göre fiyat artışları

-İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken toptan fiyatlar yüzde 0,18 arttı -Kentte, kasımda yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 artış kaydetti.