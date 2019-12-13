İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kredilerde son aylarda yaşanan artış, ekonomiyi canlandırdı. Şimdi kredilerin, daha çok ve ağırlıkla, üretime ve yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir." dedi.



Avdagiç, aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2019'da dünya ekonomisinde büyümenin yüzde 3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, bu oranın son 10 yılın en düşük büyüme hızı olduğunu söyledi.



Gelecek yıl gerçekleşecek ABD seçimlerinin ekonomiyi de politikayı da etkileyeceğini işaret eden Avdagiç, "Kasımda yapılacak ABD seçimleri büyük ölçüde ekonomiye dayalı gelişecek. Bu çerçevede, Amerikan faizleri, uzunca bir süre, en azından yatay kalacak. Hatta 2020'de, ABD'de faizlerin daha da düşürülmesi mümkün." ifadelerini kullandı.



Avdagiç, bu durumun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine sonuçlar vereceğine değinerek, şöyle konuştu:



"Gelişmiş ülkelere göre halen yüzde 50'nin, gelişmekte olan ülkelere göre ise yüzde 40'ın üzerinde iskontolu olan Türkiye varlıklarının cazibesini artırıyor. İkinci olarak dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyen ABD-Çin ticaret savaşlarının bir süreliğine de olsa hız kaybedeceğini söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle bu konu, ABD seçimlerine kadar gündemi çok fazla meşgul etmeyecek gibi. Dolayısıyla bu durum, dünya ekonomisi için önemli bir fırsat penceresi açabilir."



Ağustos 2018'den itibaren Türk ekonomisine karşı başlatılan kıskaç operasyonu anlatan Avdagiç, söz konusu operasyonun ardından reel sektörde gerileme yaşandığını hatırlattı.



Avdagiç, gelişmelerden istihdamın da etkilendiğini vurgulayarak, hükümetin aldığı çeşitli tedbirlerle, bu sarmal ve itilmeye çalışılan kaotik ortamın bertaraf edilmeye çalışıldığını söyledi.





- "Son çeyreği ciddi bir büyümeyle kapatacağız"





Şekib Avdagiç, 2018'in son çeyreğinde başlayıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde sonlanan üç çeyreklik daralma döneminin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:



"3. çeyrekten itibaren Türkiye ekonomisi, yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Yeni Ekonomi Programımızda (YEP) hedeflendiği gibi 2019'da yıllık yüzde 0.5 büyümeyi yakalamamız bizim için çok önemli. Bunun için de son çeyrekte yüzde 4.5 büyümeye ulaşmamız gerekiyor. İnanıyorum ki, Türkiye ekonomisi bu büyüme trendini sürdürüp son çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacak. Zaten veriler de bu yönde.

2020'nin dört çeyreğinin 4'ünde de mevcut ekonomik performansımız sayesinde pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz. Yıllık büyüme oranında, YEP hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeyi yakalamamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır."



Avdagiç, Türkiye'ye kök söktüren uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminlerini yukarıya revize ederek en az yüzde 3'lük büyümeye işaret ettiğini aktararak, "2019'da küresel ekonomik konjonktürün, yıl içinde zamanla Türkiye'nin lehine döndüğünü görüyoruz. ABD ve Avrupa'da merkez bankaları parasal genişlemeye geçtiler. Bu da bize olumlu yansıdı. Eğer bu parasal genişleme olmasaydı, TL'de ciddi değer kaybı olabilirdi. Dolayısıyla küresel faiz gerilemesi, Türkiye'nin bu süreçten daha kolay geçmesini sağladı." diye konuştu.



Ekonomi otoritelerinin, gelecek yılda da küresel faizlerde ciddi bir gerileme de yükseliş de beklenmediğinden bahseden Avdagiç, bu durumun Türkiye'ye dış kaynaklı yeni bir baskı gelmeyeceğine işaret ettiğini belirtti.





- "Kredilerin daha çok ve ağırlıkla üretime yönelmesi bize güven verecektir"







İTO Başkanı Avdagiç, ekonomik büyüme ile tam istihdam arasındaki bağın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tam istihdam, tüm ekonomik faktörlerin verimli bir şekilde kullanılmasını tanımlamak için kullanılır. Yani sermayenin, toprağın ve emeğin. Ama bunun simgesel ifadesi emektir. Çünkü emekten büyümenin izini sürebilirsiniz. Bu yüzden, istihdam bizim her zaman en yakın takibe aldığımız bir faktördür. Bu gerçeğin farkında olan hükümetimiz, 2018'den itibaren istihdam seferberliği başlattı, istihdamı özendirici tedbirler aldı. Dolayısıyla, istihdamı kabul edilebilir bir düzeyde tutmaya gayret etti. Beklentimiz, 2020'de işsizlikte gerileme olması yönünde. Temennimiz ise istihdam hedefinde hem 2019, hem de 2020'de Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutturulmasıdır."



Kredilerde son aylarda yaşanan artışın ekonomiyi canlandıran bir unsur olduğunu belirten Avdagiç, "Şimdi kredilerin, daha çok ve ağırlıkla, üretime ve yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir. Bu yüzden Hükümetimizden 2020 yılında yatırıma ve üretime yönelik kredileri, uygun faiz oranlarıyla, artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Avdagiç, tüm ekonomik badirelerin ve krizlerin tek reçetesinin "ihracat" olduğunu vurgulayarak, 2020'de de ihracattan vazgeçilmeden yola devam edilmesi gerektiğini anlattı.



Ticaret savaşlarının bitmediğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret savaşları bitmeyecek, devam edecek. Öte yandan Avrupa Birliği'nde büyüme de bu sene daha iyi olacak. Bu ikisini iyi değerlendirebilirsek, ihracat hanemize 'büyük bir artış' yazabiliriz. İthalat noktasında da gerekli önlemleri almaktan çekinmemeliyiz. Bizim ülkemiz, hiçbir ülkenin pazarı değildir, biz ithalatı üretimimizin destekleyicisi olarak düşünmeliyiz. Elbette yerli sanayimizi koruyacak önlemleri de tereddütsüz almalıyız. Aksi takdirde ekonomik iyileşmemiz, başka ülkelerin ekonomik üretimlerini canlandırmaya yarar hale gelir. Sonuçta ihracat ve ithalat rakamlarında biz YEP'te ortaya konan hedeflere yakın rakamların gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü hükümet, bu konuda oldukça kararlı, rakamları farklılaştıracak bir gelişme gördüğünde anında müdahale etmekten çekinmiyor. Bizce de çok iyi yapıyor."





- "Yüzde 5 büyümeyi temin etmek için itici gücümüz üretimdir"





İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin hükümet ve özel sektör olarak büyüme ve gelişme hikayesini birlikte yazacağını vurgulayarak, "Türkiye, her sene yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlamak zorundadır. 2020 yılında da yüzde 5 büyümeyi temin etmek için itici gücümüz, tüketimden ziyade üretimdir, yatırımlardır. Bunu başarmak zorundayız. Sadece tüketimde kalırsak, başkasının ürettiklerini tüketen büyük bir piyasa oluruz. Büyüme hedeflerimizi tutturamayız. Bu durumda da bütçe hedeflerimiz tutmaz." diye konuştu.



Türkiye olarak, ekonominin 2019’da yeniden büyüme patikasına girmesi ile yetinilmemesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, yakalanan bu yeni büyüme ivmesinin iyi ve akıllıca kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

