İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak

- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak - aafinans.com'dan canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak.

Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Avdagiç'in açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

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