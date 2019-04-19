İthalatta tarife kontenjanı

ANKARA (AA) - Sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında 30 milyon metrekarelik tarife kontenjanı açıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 30 milyon metrekareye kadar sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenmesi gerekiyor.

"İmpertex kumaş" su itici ve kaplama kumaş özelliğine sahip yüzde 100 polyester kumaştan üretilirken, çanta, ayakkabı, aksesuar ve döşemelik yüzeylerin yapımında kullanılabiliyor.

Karar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.