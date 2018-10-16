İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin menşeli "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri"nin ithalatında dampinge karşı kesin önlem kilogram başına 1,9 dolar olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, dampinge karşı önleme konu olan koagüle, suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılabilecek.

Çin menşeli "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri"nin ithalatında da dampinge karşı kesin önlem kilogram başına 1,9 dolar olarak uygulanacak.