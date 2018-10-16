İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli sonsuz transmisyon kolanlarının bazı çeşitlerinin ithalatında dampinge karşı kilogram başına 3,15 dolar önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "Dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, dampinge karşı önlemin değiştirilerek Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için kilogram başına 3,15 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Öte yandan, Kore Cumhuriyeti menşeli "Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar" tanımlı eşya ile "Diğerleri" tanımlı polikarboksilatlar ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasında, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun, süresi içinde geri çekilmesi nedeniyle mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

