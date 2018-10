İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin menşeli duvar saatlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üretici Aypaş Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılan ve Çevikel Saat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Akhan Plastik Kalıp ve Hediyelik Eşya Sanayi Tic. Ltd. Şti., Tür-Mak Makine Sanayii ve Ticaret AŞ, Ayanoğlu Dayanıklı Tüketim Malları İletişim Saatçilik Bijuteri Oyuncak ve Reklam İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarınca desteklenen başvuruya istinaden, Çin menşeli "elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.