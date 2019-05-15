İthal eşyalara vergi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kıymeti bin 500 avroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden vergi alınacak.

Eşyalardan tahsil edilecek vergi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak.

Bu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.

Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre, düzenlemeyle 3 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan yine vergi alınmayacak.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun