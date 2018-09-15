İthal ediliyordu, dünyaya satılıyor

İSTANBUL - GÖKSEL YILDIRIM (AA) - Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teleskopik yükseltme sistemleriyle bu alandaki ithalatın önüne geçilirken, kısa sürede ihracat başarısı yakalandı.

MILMAST, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de teleskopik yükseltme sistemlerini (mast) tanıttı.

İleri mühendislik şirketlerinden FİGES AŞ, 2015'te teleskopik yükseltme sistemlerinin bir iç proje olarak geliştirilmesine yönelik adım attı. Bu konudaki çabalar önce ürüne ardından MILMAST markasına dönüştü ve sistem uluslararası savunma sanayisi pazarına tanıtıldı.

Teleskopik yükseltme sistemleri askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Yurt dışından ithal edilen sistemler, mekanik tasarım ve ürün geliştirme ekibi tarafından tasarlandı ve üretildi.

İleri teknoloji elektromekanik karbon kompozit teleskobik yükseltme sistemleri ağır yükleri emniyetli şekilde taşıyabiliyor. Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli sistemler, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

Askeri standartlara uygun üretilen sistemler, eğimli arazilerde, yüksek rüzgar yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında görev yapabiliyor. Farklı boy ve taşıma kapasitelerinde üretilen sistemler, savunma sanayisinin yanı sıra mobil haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri, itfaiye araçları, denizcilik ve sivil gözlem uygulamalarında da üstün kullanım özelliklerine sahip bulunuyor.

MILMAST, patentli kilitleme sistemiyle rakiplerine kıyasla teknik üstünlük sağlıyor.

İlk kullanan ASELSAN oldu

MILMAST'ın ilk kullanıcısı İhtar Anti-Drone Sistemi'yle ASELSAN oldu. ASELSAN'a bu yılın şubat ayında teslimat yapıldı. Bu yıl yaklaşık 200 adet mast teslimatı gerçekleştirildi.

Sistem, Türkiye dışında aralarında Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore'nin bulunduğu ülkelerde görev yapmaya başladı.

Yaklaşık 300 mast siparişine sahip olan MILMAST, bir o kadarlık potansiyeli siparişe dönüştürmeyi amaçlıyor.

MILMAST geçen sürede Malezya, Fransa, İngiltere ve Rusya'daki uluslararası fuarlarda tanıtıldı. Yurt dışında ilgi gören sistem için bir Avrupa ülkesinde temsilcilik görüşmeleri yürütülüyor.

Değişen çatışma ortamı önemini artırdı

Son dönemde çatışma ortamının meskun mahallere kayması, zırhlı kara araçlarında teleskopik yükseltme sistemleri ihtiyacını artırdı.

Bu sistemlere takılan 15 metreye kadar yükseltilebilen kamera, radar, jammer ya da silah sistemleri güvenlik güçlerine önemli katkı sağlıyor.

Örneğin araçlarda bulunan kamera sistemleriyle sağlıklı görüntü alınması büyük önem taşıyor. Kameranın üzerine yerleştirildiği sistemin dayanıklılığı ve stabil olması görüntünün kalitesini doğrudan etkiliyor.

Farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler yolda

Sistem, elektronik kontrol paneli ile kontrol ediliyor. Şirket, 6 ay içinde daha küçük bir kontrol paneli üretmeyi, ürünün kullanışlılığını artırmayı, teknolojik altyapısını geliştirilmeyi hedefliyor.

Şirket, Ocak ayından itibaren de daha hafif yükler için daha ekonomik çözümler sunacak yeni bir seriyi müşterilerinin kullanımına sunmayı planlıyor.