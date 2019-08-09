İstMarina AVM'den Kartal sahilde temizlik seferberliği

İSTANBUL (AA) - İstMarina Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllülerle birlikte Kartal sahil şeridini temizledi.
İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan alış veriş merkezi, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılımı ile start verilen etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü. Temizlik hareketine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğin sonunda gönüllü katılımcılara Jolly Joker İstMarina'dan ağustos boyunca devam eden konser takvimi içerisinden seçtiği bir konser bileti hediye edildi.