ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstiklal Marşı, küllerinden doğan bir milletin var olma mücadelesinin en büyük anısıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın ve dimdik ayakta duruşun sembolü olduğunu belirten Palandöken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları olmak üzere, İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u ve marşı besteleyen Osman Zeki Üngör'ü rahmetle andı.

Milli şair Ersoy'un "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerini anımsatan Palandöken, İstiklal Marşı'nın küllerinden doğan bir milletin var olma mücadelesinin en büyük anısı olduğunu vurguladı.

Palandöken, özgürlüğü temsil eden İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabul edilmesinin üzerinden 97. yıl geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin Milli Mücadele'deki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti, ezelden beri hür yaşamış ve daima hür yaşayacaktır. Bayrağımız, vatanımız ve milletimiz ilelebet var olacaktır. Türk milleti olarak ulusal marşımızı sonsuza dek her yerde gururla okumaya devam edeceğiz."