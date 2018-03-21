İstanbul'daki oda ve borsalarda seçim rüzgarı esiyor

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenen oda ve borsa seçimleri için yarış başladı.

Türkiye'deki 365 oda ve borsada geçen yılın ekim ve kasım aylarında tamamlanması beklenen seçimler, Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan 2018'e ertelenmişti. Gelecek ay yapılacak meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin ardından oda ve borsaların yeni yönetimleri belirlenirken, TOBB Genel Kurulu'nun da mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Oda ve borsaların seçim tarihleri netleşmeye başlarken, kulislerde aday olması muhtemel isimler de konuşulmaya başladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte İstanbul'daki oda ve borsalarda da seçim rüzgarı esmeye başladı. Seçim heyecanının sardığı İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ve Deniz Ticaret Odası'nda (DTO) başkan olmak ya da yeni yönetime girmek isteyenler çalışmalara başladı.

İTO 9 Nisan’da sandık başına gidiyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ani vefatının ardından İTO'daki aday bolluğu dikkati çekiyor.

136 yıllık geçmişe sahip İTO'nun Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacak.

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü kurulacak. Mazbatalarını alan İTO Meclis üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de odanın meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı belirlenecek.

81 meslek komitesinin yer aldığı İTO Meclisi’nde 248 meclis üyesi görev yapıyor.

İSO 2 Nisan'da seçim yapacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yeni dönemde de seçilmesi bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 18 bin üyesi bulunan İSO'nun seçimleri, Harbiye'deki Hilton Otel'de yapılacak. 2 Nisan'da 55 meslek grubundan 120'si meclis üyesi olmak üzere 295 meslek komitesi üyesi seçilecek.

Meslek komiteleri seçiminin ardından, 7 Nisan 2018'de İSO Odakule Meclis Salonu'nda yapılacak seçimde ise meclis başkanlık divanı, yeni yönetim kurulu, disiplin komisyonu, TOBB delegeleri ve meslek komitesi başkanları belirlenecek.

İSTİB seçimi 14 Nisan'da

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) da komite seçimini 14 Nisan’da borsanın Eminönü'deki binasında gerçekleştirecek. İSTİB Başkanı Ali Kopuz'un tek başkan adayı mevcut olarak yeniden seçilmesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) 8 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak seçimlerinde ise Tamer Kıran, başkan adayı oldu. Kıran, seçimlerde mevcut başkan Metin Kalkavan ile yarışacak.