İstanbul Yapı Fuarı'nda Karmod Molozşut'a yabancı ilgisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yapı Fuarı'na katılan Karmod'un Molozşut ürünü yurt dışından gelen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Karmod'tan yapılan açıklamada bu yıl 41.'si düzenlenen İstanbul Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yeni ürünleri olan Molazşut'a yurt dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk, Molozşut'un yüksek katlı inşaatlardan moloz vb. maddelerin yere indirilmesinde güvenli çözüm sunduğunu vurgulayarak yeni ürünün Yapı Fuarı’na gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Ürünün kule şeklinde iç içe geçerek yükselmesinin ziyaretçilerde ayrı bir ilgi uyandırdığını ifade eden Öztürk, fuar esnasında Romanya, Makedonya ve Türkmenistan’dan gelen ziyaretçilere satış ta gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İç içe geçebilir demonte özelliğiyle Molozşut'un nakliye ve depolama kolaylığı sunduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ürün olmasına rağmen Molozşut'a iç piyasadan hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluştu. Fuar günlerinde yabancı ziyaretçilerden ilgi görmek açıkçası beklemediğimiz bir durumdu. Bu nedenle yurt dışı satış gerçekleştirmek bizi ayrıca mutlu etti. Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Arap ülkeleri standımıza en çok ziyaretçi aldığmızı ülkeler oldu.

Kurulum kolaylığı sunan Molazşut, yüksek katlı inşaatlarla beraber çimento sektörü gibi yüksek kuleli sanayi tesislerinin moloz gibi atıklarının güvenli olarak yere indirilerek uzaklaştırmasına büyük kolaylık sağlıyor. Ürünümüz kat mazgalı, baca ve katlar arası sabitleme ayağına sahip. Kule şeklinde kolayca kurulum yapılabiliyor. Katlardaki mazgalların her birinden çöp atılabiliyor. Her yükseklikteki kat aralığına göre kolayca ayarlanabiliyor. Yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz, defalarca sökme takma yapılarak farklı projelerde kullanılabilir. Bacaların iç içe geçebilen konik yapısı sayesinde kolay nakliye ve depolama yer tasarrufu sağlıyor."