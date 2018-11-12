İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mark Plant'ı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, yarın Küresel Kalkınma Merkezi (CGD) Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant'ı ağırlayacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CGD Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelecek.

Plant, yarın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce yerleşkesinde "Düşük Gelirli Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Finansmanı" başlıklı bir konferans verecek.

CGD Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü olarak görev yapan Mark Plant, ayrıca Virginia Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak dersler veriyor.

Plant, CGD'ye atanmadan önce İnsan Kaynakları Direktörü olduğu Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Afrika Departmanı'nın Müdür Yardımcılığı ve yine IMF'nin Çok Taraflı Borç Azaltımı Girişimi (MDRI) ve Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler hakkındaki çalışmaları da dahil olmak üzere düşük gelirli ülkelere yönelik politikalarını denetleyen Strateji, Politika ve Değerlendirme Dairesi'nde bir dizi üst düzey görevde bulundu.

Plant, IMF'ye katılmadan önce ABD Ticaret Bakanlığı ve General Motors Corporation'da da üst düzey görevler yaptı.



