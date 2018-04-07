İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 18 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında yolcu sayısını yüzde 18 artırarak, yaklaşık 7,8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Havalimanının işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 31,3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve bir önceki yıla göre yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde de rekor bir büyüme oranına imza atarak bu yılki hızlı büyüme ivmesini korumuş oldu.

Ocak-Mart ayında toplam 7 milyon 792 bin 802 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen’de ilk 3 aylık yolcu artışı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında 2,5 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 18 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 5,3 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 19’a ulaştı.

Öte yandan sadece mart ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 722 bin 542 oldu. Yolcu sayısı mart ayında geçen yılın mart ayına oranla yüzde 15 arttı. Mart ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15’er oranında artış elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 18’lik yolcu artışının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018 yılına yüksek oranda bir yolcu artışıyla başladık. Bu artışın yılın ilk çeyreğinde de yüzde 18 oranında bir büyüme ile devam etmesi bizi oldukça mutlu etti ve yıl sonu hedefimiz için bizleri daha da umutlandırdı. 2018 yılı için en önemli hedefimiz, yolcu sayımızdaki artışı yıl sonunda çift hanelerde tutabilmek olacaktır. Rakamsal verilerin yanı sıra terminal içinde yolcularımızın konforunu ve memnuniyetini artırıcı bir dizi önlemler de alıyoruz. Yeni ticari alanları hizmete sokmak ve yeni havayollarını bünyemize katmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle, bizi tercih eden tüm misafirlerimize, değerli iş ortaklarımıza ve özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."