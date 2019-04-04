"İstanbul Havalimanı ile Türkiye tüm dünyayı birleştiren köprü olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin, "Bu gece 03.00’da havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başlıyor. İstanbul Havalimanı ile Türkiye sadece Doğu ile Batı'yı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü haline geliyor." dedi.

Avdagiç, AA’ya yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın her gün 200 bin uçak yolcusunu ağırlayacağını ve tamamı kullanıma açıldığında ise 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak dev bir yatırım olduğunu kaydetti.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi ülkemize ait. Şimdi dünyanın en büyük ve en başarılı havalimanlarından birini faaliyete alıyoruz. Böylelikle Türkiye, sadece Doğu ile Batı’yı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü haline geliyor. Ayrıca yıllık 5,5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile kargo taşımacılığında da ülkemizi bir lojistik üssü haline getirecek. İstanbul Havalimanı'nın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."